بزشكيان: دول المنطقة لا تحتاج إلى وصي ولا دولة تنتفع من الحرب

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت ( 14 شباط 2026 )، إن قادة عدد من دول المنطقة، بينهم العراق وتركيا واذربيجان ومصر وسلطنة عمان، يسعون الى حل مشكلات المنطقة بالطرق السلمية، مؤكدا ان دول الاقليم قادرة على معالجة قضاياها بنفسها من دون الحاجة الى اي وصاية خارجية.

واضاف بزشكيان ان "دول المنطقة تعمل على الحفاظ على سيادة الدول وتعزيز الامن والاستقرار"، معربا عن "تقدير بلاده لهذه التحركات".

وتابع بالقول ان "الحلول السلمية تبقى الخيار الامثل لتسوية الخلافات"، مشددا على ان "دول الاقليم تمتلك القدرة على تسوية مشاكلها بسلام واستقرار، ولا تحتاج الى وصي".

وختم بالتاكيد على انه "لا توجد دولة تستفيد من الحروب والعنف والنزاعات، لما تخلّفه من خسائر وعدم استقرار على شعوب المنطقة".

وكان بزشكيان قد تحدث خلال الايام الماضية عن ضرورة تعزيز العلاقات مع دول الجوار، معتبرا ان دول المنطقة قادرة على ايجاد حلول لازاماتها وتقرير مصيرها بعيدا عن التدخلات الخارجية، بالتزامن مع مساع اقليمية لخفض التوتر.