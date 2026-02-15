الصفحة الدولية

الخارجية السويسرية: التأكيد على إجراء محادثات بين واشنطن وطهران في جنيف


 

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير غوبيه وفق وكالة "تاس" أن سلطنة عمان ستنظم الأسبوع المقبل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، حيث ذكر غوبيه أن "وزارة الخارجية السويسرية على اتصال مع الأطراف وتجدد التأكيد على استعدادها لدعم أي مبادرة دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد في النزاع، حيث أكد وزير الخارجية السويسرية أن "سلطنة عمان ستنظم محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأسبوع المقبل".

فيما شدد غوبيه على أن بلاده "ترحب بهذه المحادثات وتدعمها"، وأضاف أن سويسرا مستعدة "في أي وقت لتقديم مساعيها الحميدة لتسهيل الحوار" بين واشنطن وطهران.

كذلك ذكرت مصادر مطلعة في وقت سابق وفق موقع "أكسيوس" إن الفريق الأمريكي في المحادثات سيضم كبير مستشاري ترامب جاريد كوشنر ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، حيث ذكر مسؤول أمريكي أن المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف تحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى وزير الخارجية العماني وقدم له العديد من الرسائل المتعلقة بالمحادثات النووية لإعطائها إلى الإيرانيين. وسيقود الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، ومتوقع أيضا أن يحضر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي كوسيط بين الطرفين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحيفة بوليتيكو: رسالة واشنطن لأوروبا مفادها أنها ليست بحاجة لحلفاء ضعفاء!
الخارجية السويسرية: التأكيد على إجراء محادثات بين واشنطن وطهران في جنيف
تحديد موعد جولة جديدة من التفاوض بين إيران وأمريكا
استرداد المحتال بقضية "200 مليون دولار" إلى إيران بغد ملاحقته دوليا
بزشكيان: دول المنطقة لا تحتاج إلى وصي ولا دولة تنتفع من الحرب
الخارجية الإيرانية: حق إيران بالتخصيب أصيل ولا يمكن المساس به
المفاوضات الأمريكية الإيرانية: تحديد زمان ومكان الجولة الثانية
الرئيس الإيراني: دول المنطقة قادرة على تسوية مشاكلها بسلام دون وصاية خارجية
تحذير إيراني واضح ردا على تهديد ترامب الصامت،"حاملة ثانية سيتم إغراقها"
وسائل إعلام: الجيش الأمريكي يستعد لعمليات عسكرية متواصلة لأسابيع ضد إيران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك