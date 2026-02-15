الخارجية السويسرية: التأكيد على إجراء محادثات بين واشنطن وطهران في جنيف

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير غوبيه وفق وكالة "تاس" أن سلطنة عمان ستنظم الأسبوع المقبل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، حيث ذكر غوبيه أن "وزارة الخارجية السويسرية على اتصال مع الأطراف وتجدد التأكيد على استعدادها لدعم أي مبادرة دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد في النزاع، حيث أكد وزير الخارجية السويسرية أن "سلطنة عمان ستنظم محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأسبوع المقبل".

فيما شدد غوبيه على أن بلاده "ترحب بهذه المحادثات وتدعمها"، وأضاف أن سويسرا مستعدة "في أي وقت لتقديم مساعيها الحميدة لتسهيل الحوار" بين واشنطن وطهران.

كذلك ذكرت مصادر مطلعة في وقت سابق وفق موقع "أكسيوس" إن الفريق الأمريكي في المحادثات سيضم كبير مستشاري ترامب جاريد كوشنر ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، حيث ذكر مسؤول أمريكي أن المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف تحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى وزير الخارجية العماني وقدم له العديد من الرسائل المتعلقة بالمحادثات النووية لإعطائها إلى الإيرانيين. وسيقود الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، ومتوقع أيضا أن يحضر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي كوسيط بين الطرفين.