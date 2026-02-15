الصفحة الدولية

صحيفة بوليتيكو: رسالة واشنطن لأوروبا مفادها أنها ليست بحاجة لحلفاء ضعفاء!


نقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أوروبي أن واشنطن أكدت لأوروبا خلال مؤتمر ميونيخ مؤخرا أن النظام العالمي القديم لم يعد يستحق الحماية، وأنها ليست بحاجة لحلفاء ضعفاء، حيث ذكر المسؤول السابق للصحيفة: "الرسالة الضمنية واحدة: لسنا بحاجة إلى حلفاء ضعفاء، لا تدافعوا عن النظام القديم".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن دبلوماسي ألماني لم تسمه، أن أوروبا كانت غير راضية عن خطاب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ميونيخ، لاعتقادها أنه موجه للجمهور الأمريكي وليس لحلفائه.

فيما صرح روبيو، أمس السبت، في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، بأن الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية تنبع من قلق واشنطن العميق بشأن مستقبل أوروبا، بينما تهتم الولايات المتحدة بأوروبا قوية وتؤمن بأن مصائر الجانبين "ستبقى متشابكة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد أوروبا مراراً اً لضعف مساهمتها في القدرات الدفاعية لحلف الناتو، وطالب جميع الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. 

فيسبوك