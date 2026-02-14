تحديد موعد جولة جديدة من التفاوض بين إيران وأمريكا

أعلنت سويسرا، السبت، أن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في مدينة جنيف الأسبوع المقبل، بضيافة سلطنة عمان التي سبق أن استضافت الجولة الأولى في مسقط هذا الشهر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية وفق وكالة "فرانس برس"، إن "سويسرا مستعدة في أي وقت لبذل المساعي من أجل تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف: "عمان ستستضيف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأسبوع المقبل"، من دون تحديد موعد، مؤكدا أن "سويسرا ترحب وتدعم هذه المحادثات".

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ما أوردته وكالة "رويترز" بشأن اعتزام الطرفين عقد جولة جديدة من المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل في جنيف.

وبحسب مصدر مطلع وفق وكالة "رويترز"، فإن وفدا أميركيا يضم ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقي بالجانب الإيراني صباح الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن سلطنة عمان للوساطة.

كما أشار المصدر إلى أن ويتكوف وكوشنر سيشاركان لاحقا في محادثات ثلاثية منفصلة مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا في اليوم ذاته.

ويأتي ذلك في وقت يضغط فيه الرئيس دونالد ترامب على الحكومة الإيرانية، ويواصل في الوقت نفسه مساعيه لدفع موسكو وكييف إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة منذ أربع سنوات.