رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يتوعد ترامب بـ"ردّ حاسم" ويحذر من عواقب الحرب مع إيران

حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد ( 15 شباط 2026 )، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مغبة أي مواجهة عسكرية مع إيران، مؤكداً أن “أي معركة ضد إيران ستكون درساً تاريخياً له، وستمنعه من ممارسة الهيمنة مرة أخرى في العالم”.

وقال موسوي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية ، إن "من يتحدث عن الحرب ثم يطرح في الوقت نفسه مسألة التفاوض يرسل رسائل متناقضة"، متسائلاً: "إذا كان ترامب يرغب بالحرب، فلماذا يتحدث عن المفاوضات؟".

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية في "أعلى درجات الجاهزية للدفاع عن البلاد"، مشدداً على أن "أي تهديد عسكري سيواجَه برد (حاسم ورادع)، ومحمّلاً الإدارة الأمريكية مسؤولية التصعيد في المنطقة".

في المقابل، كشفت وكالة رويترز أن "وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بدأت الاستعداد لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران قد تستمر لعدة أسابيع، في حال أصدر ترامب أمراً مباشراً بذلك".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يضع خططاً لشن هجمات طويلة الأمد، بالتوازي مع دراسة خيار إرسال قوات كوماندوز لتنفيذ عمليات خاصة داخل الأراضي الإيرانية، ضمن سيناريوهات مطروحة على طاولة البيت الأبيض.