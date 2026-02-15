الصفحة الدولية

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يتوعد ترامب بـ"ردّ حاسم" ويحذر من عواقب الحرب مع إيران


حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد ( 15 شباط 2026 )، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مغبة أي مواجهة عسكرية مع إيران، مؤكداً أن “أي معركة ضد إيران ستكون درساً تاريخياً له، وستمنعه من ممارسة الهيمنة مرة أخرى في العالم”.

وقال موسوي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية ، إن "من يتحدث عن الحرب ثم يطرح في الوقت نفسه مسألة التفاوض يرسل رسائل متناقضة"، متسائلاً: "إذا كان ترامب يرغب بالحرب، فلماذا يتحدث عن المفاوضات؟".

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية في "أعلى درجات الجاهزية للدفاع عن البلاد"، مشدداً على أن "أي تهديد عسكري سيواجَه برد (حاسم ورادع)، ومحمّلاً الإدارة الأمريكية مسؤولية التصعيد في المنطقة".

في المقابل، كشفت وكالة رويترز أن "وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بدأت الاستعداد لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران قد تستمر لعدة أسابيع، في حال أصدر ترامب أمراً مباشراً بذلك".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يضع خططاً لشن هجمات طويلة الأمد، بالتوازي مع دراسة خيار إرسال قوات كوماندوز لتنفيذ عمليات خاصة داخل الأراضي الإيرانية، ضمن سيناريوهات مطروحة على طاولة البيت الأبيض.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤول ايراني: المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستجري الثلاثاء المقبل في جنيف
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يتوعد ترامب بـ"ردّ حاسم" ويحذر من عواقب الحرب مع إيران
ايران تعلن احباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر عبر الحدود
العراق وإيران يجريان مراسيم تبادل رفات المفقودين في منفذ الشلامجة
صحيفة بوليتيكو: رسالة واشنطن لأوروبا مفادها أنها ليست بحاجة لحلفاء ضعفاء!
الخارجية السويسرية: التأكيد على إجراء محادثات بين واشنطن وطهران في جنيف
تحديد موعد جولة جديدة من التفاوض بين إيران وأمريكا
استرداد المحتال بقضية "200 مليون دولار" إلى إيران بغد ملاحقته دوليا
بزشكيان: دول المنطقة لا تحتاج إلى وصي ولا دولة تنتفع من الحرب
الخارجية الإيرانية: حق إيران بالتخصيب أصيل ولا يمكن المساس به
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك