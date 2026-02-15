العراق وإيران يجريان مراسيم تبادل رفات المفقودين في منفذ الشلامجة

أعلن مسؤول ملف تبادل الرفات، نشأت المنصوري، اليوم الأحد، إجراء مراسيم تبادل رفات المفقودين بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ذكر المنصوري ،لوكالة الرسمية، إنه "جرت صباح اليوم الأحد الموافق 15/2/2026 مراسيم تبادل رفات المفقودين أثناء حرب الخليج الأولى بين جمهورية العراق وجمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف: "سلمنا الجانب الإيراني 79 رفاتاً، منها 41 رفاتاً مجهول الهوية، وتسلمنا 6 رفات، 3 منها معلومة الهوية و3 رفات مجهولة الهوية". كذلك أشار إلى أن "أعمال الحفر مستمرة على طول الشريط الحدودي وفي ساحات القتال السابقة".