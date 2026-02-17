سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) ردا على ترامب: الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها

رد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء، على التهديدات التي اطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ ذكر السيد الخامنئي في كلمة له، ان "السفن الحربية الأميركية خطرة كما يزعم الرئيس الأميركي ولكن الأخطر منها هو السلاح الذي يمكن أن يغرقها في عمق البحر"، مشيرا الى ان " أميركا اعترفت أنّها فشلت خلال عقود في إخضاع إيران وأقول لرئيسهم اليوم "أنت أيضاً لن تستطيع أن تخضع إيران"، وتابع، ان " الجيش الذي يزعم الرئيس الأميركي أنّه أقوى جيش في العالم قد يتلقى صفعة مؤلمة جداً تجعله غير قادر على النهوض ثانية".

كذلك أضاف، ان "جميع الضحايا والشهداء باستثناء العملاء هم أبناء إيران والجميع في حداد على الدماء التي سفكت خلال الفتنة الأخيرة".