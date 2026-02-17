الصفحة الدولية

إيران: إختتام المرحلة الأولى من مناورات بحرية في الخليج


 

أجرت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الاثنين، المرحلة الأولى من مناورات عسكرية واسعة في مياه الخليج، ركزت على الدفاع عن الجزر الثلاث واستعراض قدرات متطورة، حيث أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تانغسيري، على هامش المناورات، أن "جزر البلاد تمثل حياة إيران وشرفها الروحي والوطني"، متوعدا بـ "التصدي لأي عدو حتى آخر رمق"،

كما ذكر "جزرنا هي حياتنا، وشرفنا الروحي، وشرف أمتنا. سنقف في وجه أي عدو حتى آخر رمق من أجل هذه الجزر وهذه المياه"، مشددا على أن القوات الإيرانية "تستخدم أسلحة بالغة الدقة في الجزر".

وأضاف: "القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز بتغطية استخباراتية شاملة على مدار الساعة، تشمل هذه التغطية الاستخباراتية جميع جوانب مضيق هرمز، سواء على السطح أو في الجو أو حتى تحت سطح الماء"، مؤكدا أن "هذه التغطية الاستخباراتية تعد استراتيجية لضمان أمن الملاحة في هذا المضيق، لأن اقتصادات دول هذه المنطقة، بل والعديد من الدول خارجها، مرتبطة بأمن هذا الممر المائي والمضيق الحيوي".

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد نُفذت بنجاح مناورات "الدفاع القوي وغزو جزر الخليج"، شملت تدريبات على تكتيكات هجومية ودفاعية جديدة، وشاركت فيها كتائب الرد السريع المتمركزة في الجزر.

