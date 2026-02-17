خارجية إيران: حضرنا لجنيف لتحقيق اتفاق عادل ولن نخضع للتهديدات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انه حضور الوفد الإيراني الى جنيف لتحقيق اتفاق عادل وعدم الخضوع للتهديدات، حيث كتب عراقجي على منصة إكس: "أنا في جنيف بأفكار حقيقية لتحقيق اتفاق عادل ومتوازن. وما ليس على الطاولة: الخضوع أمام التهديدات".

وكان عراقجي، قد التقى يوم أم الإثنين، برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، قبيل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران، كما ذكر عراقجي إنه سيلتقي أيضا بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي تستضيف بلاده المحادثات الأميركية الإيرانية في جنيف، اليوم الثلاثاء.