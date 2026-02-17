الصفحة الدولية

وصول الوفد الروسي المفاوض حول أوكرانيا إلى جنيف


وصل الوفد الروسي إلى جنيف حيث ستعقد الجولة الثالثة من مفاوضات التسوية مع ممثلي الجانب الأوكراني بوساطة أمريكية، إذ أفادت بيانات قنوات المراقبة بأن طائرة الوفد الروسي في طريقه إلى جنيف تمر حالياً في الأجواء الإيطالية، بعد أن منحت السلطات الإيطالية الإذن اللازم لتحليق طائرة الوفد الروسي.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن الوفد الروسي قد غادر متجهاً إلى جنيف لإجراء محادثات، على أن يرأس الوفد فلاديمير ميدينسكي. ورغم الظروف الجوية الصعبة، أقلعت الطائرة الحاملة للوفد من أحد مطارات موسكو في موعدها المحدد تماما وفق الجدول الزمني.

وبحسب توضيح صادر عن وزارة الخارجية السويسرية، فإن المفاوضات الخاصة بأوكرانيا والمزمع عقدها في جنيف ستجرى بصيغة مغلقة أمام وسائل الإعلام. ومن المقرر أن تعقد الجولة الثلاثية للاجتماعات على مدار يومين، في الفترة من 17 إلى 18 فبراير الجاري.

فيما ذكرت "تاس" أن السلطات السويسرية تعهدت بضمان أمن وسلامة رحلة الوفد الروسي، بصفتها الدولة المضيفة للمحادثات، حيث أكد مصدر للوكالة أن برن ستؤدي "دورا أساسيا في تأمين وصول الوفود المشاركة بسلام".

ويضم الوفد الروسي نحو 20 عضوا، بينهم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات العسكرية إيغور كوستيوكوف، إضافة إلى مشاركة رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، ضمن مسار منفصل يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم بأعضاء الوفد، وقد زودهم بتوجيهات مفصلة قبيل مغادرتهم موسكو.

وكانت جولتان سابقتان قد عقدتا في أبوظبي أواخر يناير ومطلع فبراير، وأسفرت إحداهما عن اتفاق على تبادل 314 أسير حرب، إضافة إلى بحث آليات وقف إطلاق النار والجوانب الاقتصادية والإقليمية للنزاع.

وتأتي محادثات جنيف في ظل تصعيد ميداني مستمر ومساعٍ دبلوماسية متزايدة لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الأوكرانية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حزب العمال الكردستاني يعلن نهاية المرحلة الأولى من قرار تسليم سلاح الـ (PPK)
وصول الوفد الروسي المفاوض حول أوكرانيا إلى جنيف
إيران: إختتام المرحلة الأولى من مناورات بحرية في الخليج
خارجية إيران: حضرنا لجنيف لتحقيق اتفاق عادل ولن نخضع للتهديدات
الخارجية الايرانية : عباس عراقجي التقى غروسي في جنيف
الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات عسكرية في مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: حضرنا إلى جنيف بوفد كامل ويرافقنا خبراء في المجالين الاقتصادي والنووي
طهران تعلن استعدادها للتفاوض على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%
إبراهيم رضائي : الوفد الإيراني أعدّ حزمة من المقترحات للدخول في الجولة الثانية من المفاوضات
الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى سويسرا على رأس وفد دبلوماسي لإجراء الجولة الثانية من المحادثات النووية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك