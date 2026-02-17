وصول الوفد الروسي المفاوض حول أوكرانيا إلى جنيف

وصل الوفد الروسي إلى جنيف حيث ستعقد الجولة الثالثة من مفاوضات التسوية مع ممثلي الجانب الأوكراني بوساطة أمريكية، إذ أفادت بيانات قنوات المراقبة بأن طائرة الوفد الروسي في طريقه إلى جنيف تمر حالياً في الأجواء الإيطالية، بعد أن منحت السلطات الإيطالية الإذن اللازم لتحليق طائرة الوفد الروسي.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن الوفد الروسي قد غادر متجهاً إلى جنيف لإجراء محادثات، على أن يرأس الوفد فلاديمير ميدينسكي. ورغم الظروف الجوية الصعبة، أقلعت الطائرة الحاملة للوفد من أحد مطارات موسكو في موعدها المحدد تماما وفق الجدول الزمني.

وبحسب توضيح صادر عن وزارة الخارجية السويسرية، فإن المفاوضات الخاصة بأوكرانيا والمزمع عقدها في جنيف ستجرى بصيغة مغلقة أمام وسائل الإعلام. ومن المقرر أن تعقد الجولة الثلاثية للاجتماعات على مدار يومين، في الفترة من 17 إلى 18 فبراير الجاري.

فيما ذكرت "تاس" أن السلطات السويسرية تعهدت بضمان أمن وسلامة رحلة الوفد الروسي، بصفتها الدولة المضيفة للمحادثات، حيث أكد مصدر للوكالة أن برن ستؤدي "دورا أساسيا في تأمين وصول الوفود المشاركة بسلام".

ويضم الوفد الروسي نحو 20 عضوا، بينهم نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات العسكرية إيغور كوستيوكوف، إضافة إلى مشاركة رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، ضمن مسار منفصل يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم بأعضاء الوفد، وقد زودهم بتوجيهات مفصلة قبيل مغادرتهم موسكو.

وكانت جولتان سابقتان قد عقدتا في أبوظبي أواخر يناير ومطلع فبراير، وأسفرت إحداهما عن اتفاق على تبادل 314 أسير حرب، إضافة إلى بحث آليات وقف إطلاق النار والجوانب الاقتصادية والإقليمية للنزاع.

وتأتي محادثات جنيف في ظل تصعيد ميداني مستمر ومساعٍ دبلوماسية متزايدة لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الأوكرانية.