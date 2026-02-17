حزب العمال الكردستاني يعلن نهاية المرحلة الأولى من قرار تسليم سلاح الـ (PPK)

أكد زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان انتهاء المرحلة الأولى من حل الحزب والكفاح المسلح، وبدء التركيز على "الاندماج" ومناقشة السبل المستقبلية، حيث أعلن وفد إمرالي، بعد لقاء استمر ثلاث ساعات مع عبد الله أوجلان في سجنه، عن رسالة جديدة منه، يقول فيها إن المرحلة الأولى من العملية التي كان جوهرها إلقاء حزب العمال الكوردستاني سلاحه، قد انتهت، وبدأت الآن مرحلة "الاندماج الديمقراطي".

فيما تحدث عضو وفد إمرالي عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دام) مدحت سنجار، لوسائل الإعلام عن فحوى الاجتماع الذي عُقد يوم أمس الاثنين مع أوجلان، وأعلن أن أوجلان وصف هذا اللقاء بأنه "اجتماع بدء الاندماج".

ولفت سنجار إلى أن أوجلان قيّم الـ16 شهراً الماضية من العملية وقال: "لقد انتهت المرحلة الأولى التي كانت تتعلق بقرار حل التنظيم والكفاح المسلح، جوهر هذه المرحلة كان حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء السلاح، وهذا قرار استراتيجي بالنسبة لي"، كما أشار إلى أنهم دخلوا الآن المرحلة الثانية، التي يتم فيها التركيز على "بُعد الاندماج" ومناقشة السبل التي يجب اتخاذها من الآن فصاعدا.