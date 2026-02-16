الصفحة الدولية

الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات عسكرية في مضيق هرمز


أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، اطلاق القوات البحرية لحرس الثورة مناورات "السيطرة الذكية على مضيق هرمز"

وذكر التلفزيون الإيراني انه من بين الأهداف الرئيسية لهذه المناورات استعراض جاهزية الوحدات العملياتية التابعة للحرس الثوري الإيراني البحرية.

وأضاف، ان " المناورات تقوم على تدريبات استخباراتية والتصدي لأي تهديد أمني بحري".

وأشار الى ان " مراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات المضادة للعسكرية للحرس الثوري الإيراني استجابةً للتهديدات الأمنية والعسكرية المحتملة في منطقة مضيق هرمز".

