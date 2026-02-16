الخارجية الايرانية : عباس عراقجي التقى غروسي في جنيف

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين ( 16 شباط 2026 )، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اجتمع مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يتواجد في مدينة جنيف السويسرية استعداداً للجولة المقبلة من المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الاجتماع الذي عُقد في مقر إقامة وزير الخارجية، تناول مجموعة من الموضوعات الفنية المرتبطة بالتعاون بين إيران والوكالة في إطار الالتزامات الرقابية الإيرانية وفق قانون مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك نقاط الرأي الفنية للجمهورية الإسلامية بشأن المفاوضات النووية مع واشنطن".

واضافت أن "الاجتماع على تعميق التفاهم الفني لضمان استمرار الحوار في مسار موضوعي وفعّال، مع الحفاظ على مصالح إيران الوطنية في ملف النووي".

من جانبه، نشر رافائيل غروسي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة (أكس) (تويتر سابقاً) أشار فيها إلى الاجتماع مع عراقجي، بالقول: "لقد أجريت محادثات فنية عميقة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إطار الاستعداد لمفاوضات مهمة ستُعقد غداً في جنيف."

يُذكر أن الجولة القادمة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم غدٍ الثلاثاء في جنيف السويسرية، برعاية وزير الخارجية العماني، في محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي مستدام ومتوازن يضمن مصالح الطرفين ويحافظ على استقرار المنطقة.