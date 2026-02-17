سماحة السيد الخامنئي يصف فرض نتائج مسبقة على أي تفاوض بـ"السلوك غير المنطقي"

وصف قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء ( 17 شباط 2026 )، فرض نتائج مسبقة على أي تفاوض بسلوك غير منطقي، مشيرا الى أنها تُفرغ العملية التفاوضية من مضمونها.

وقال سماحته إن "اشتراط نتائج محددة قبل الشروع في أي مفاوضات يُعد سلوكًا غير منطقي ومرفوضًا"، وذلك في معرض تعليقه على التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وعدد من المسؤولين الأمريكيين بشأن الملف النووي الإيراني".

وأوضح أن "الدعوة إلى التفاوض، مقرونةً بفرض نتيجة مسبقة، تُفرغ العملية التفاوضية من مضمونها"، مبينا أن "التفاوض بطبيعته يقوم على الحوار المتكافئ والتوصل إلى تفاهمات عبر الأخذ والرد، لا عبر الإملاءات".

وأضاف أن "بعض التصريحات الأمريكية التي تجمع بين التهديد وتحديد سقف النتائج تعكس نزعة للهيمنة على الشعب الإيراني"، مؤكدًا أن "الشعب الإيراني يستند إلى ثقافة راسخة وتجربة تاريخية تجعله قادرًا على اتخاذ مواقفه بوعي واستقلالية".

وأشار سماحته في ما يتعلق بالبرنامج النووي إلى أن "طرح التفاوض حوله مع اشتراط التخلي المسبق عن حقوق إيران لا ينسجم مع منطق الحوار"، لافتاً الى أن "أي مسار تفاوضي حقيقي يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وعدم فرض الشروط من طرف واحد".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النقاشات حول مستقبل المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وسط تباين في الرؤى بشأن طبيعة الالتزامات المتبادلة وآليات تنفيذها.