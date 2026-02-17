الصفحة الدولية

سماحة السيد الخامنئي يصف فرض نتائج مسبقة على أي تفاوض بـ"السلوك غير المنطقي"


وصف قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى سماحة السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء ( 17 شباط 2026 )، فرض نتائج مسبقة على أي تفاوض بسلوك غير منطقي، مشيرا الى أنها تُفرغ العملية التفاوضية من مضمونها.

وقال سماحته إن "اشتراط نتائج محددة قبل الشروع في أي مفاوضات يُعد سلوكًا غير منطقي ومرفوضًا"، وذلك في معرض تعليقه على التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وعدد من المسؤولين الأمريكيين بشأن الملف النووي الإيراني".

وأوضح أن "الدعوة إلى التفاوض، مقرونةً بفرض نتيجة مسبقة، تُفرغ العملية التفاوضية من مضمونها"، مبينا أن "التفاوض بطبيعته يقوم على الحوار المتكافئ والتوصل إلى تفاهمات عبر الأخذ والرد، لا عبر الإملاءات".

وأضاف أن "بعض التصريحات الأمريكية التي تجمع بين التهديد وتحديد سقف النتائج تعكس نزعة للهيمنة على الشعب الإيراني"، مؤكدًا أن "الشعب الإيراني يستند إلى ثقافة راسخة وتجربة تاريخية تجعله قادرًا على اتخاذ مواقفه بوعي واستقلالية".

وأشار سماحته في ما يتعلق بالبرنامج النووي إلى أن "طرح التفاوض حوله مع اشتراط التخلي المسبق عن حقوق إيران لا ينسجم مع منطق الحوار"، لافتاً الى أن "أي مسار تفاوضي حقيقي يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وعدم فرض الشروط من طرف واحد".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النقاشات حول مستقبل المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وسط تباين في الرؤى بشأن طبيعة الالتزامات المتبادلة وآليات تنفيذها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واشنطن تهدد: سنعود لإجراء التجارب النووية مثل روسيا والصين
الرئيس الإيراني: لا نسعى لسلاح نووي ومستعدون لأي تحقق.. ولن نتخلى عن الصناعة السلمية
سماحة السيد الخامنئي يصف فرض نتائج مسبقة على أي تفاوض بـ"السلوك غير المنطقي"
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية
وزير الداخلية التركي يعلن عن عودة أكثر من 1.3 مليون سوري الى بلدهم بشكل طوعي
عمان: المفاوضات بين طهران وواشنطن اختتمت بتقدم جيد
ايران تعلن الاتفاق مع امريكا على مبادئ لصفقة نووية جديدة
سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) ردا على ترامب: الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها
حزب العمال الكردستاني يعلن نهاية المرحلة الأولى من قرار تسليم سلاح الـ (PPK)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك