الصفحة الدولية

الرئيس الإيراني: لا نسعى لسلاح نووي ومستعدون لأي تحقق.. ولن نتخلى عن الصناعة السلمية


أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، اليوم الثلاثاء، ( 17 شباط 2026 )، أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مشدداً على استعداد طهران للخضوع لأي آلية تحقق تثبت الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مع التأكيد في الوقت ذاته على رفض التخلي عن الصناعة النووية السلمية.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال مقابلة صحفية حيث تساءل: "بأي لغة يجب أن نقول إننا لا نسعى إلى سلاح نووي؟"، في إشارة إلى المواقف المتكررة التي أعلنتها طهران بشأن طبيعة برنامجها النووي.

وأضاف أن إيران منفتحة على أي إجراءات رقابية أو فنية تضمن الشفافية وتؤكد التزامها بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأوضح بزشكيان أن موقف بلاده يستند إلى قناعة سياسية وعقائدية بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مؤكداً أن إيران ترى في الطاقة النووية حقاً مشروعاً لأغراض مدنية، من بينها الاستخدامات الطبية والعلاجية، والتطبيقات الزراعية، والقطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وشدد على أن التخلي عن هذه الصناعة غير مقبول، لكونها تمثل جزءاً من مسار التنمية الوطنية والاعتماد على القدرات الذاتية، لافتاً إلى أن أي اتفاق أو تفاهم يجب أن يحفظ هذا الحق ويصونه.

تأتي تصريحات الرئيس الإيراني في ظل استمرار المسار التفاوضي غير المباشر مع الولايات المتحدة، حيث تؤكد طهران سعيها للتوصل إلى نتائج عملية تضمن رفع العقوبات ومعالجة القضايا العالقة، بالتوازي مع الحفاظ على حقوقها في إطار القوانين الدولية.

وختم الرئيس الإيراني بالتأكيد على أن بلاده تتعامل بجدية مع المسار الدبلوماسي، لكنها لن تقبل بأي صيغة تمس سيادتها أو حقوقها المشروعة في الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واشنطن تهدد: سنعود لإجراء التجارب النووية مثل روسيا والصين
الرئيس الإيراني: لا نسعى لسلاح نووي ومستعدون لأي تحقق.. ولن نتخلى عن الصناعة السلمية
سماحة السيد الخامنئي يصف فرض نتائج مسبقة على أي تفاوض بـ"السلوك غير المنطقي"
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية
وزير الداخلية التركي يعلن عن عودة أكثر من 1.3 مليون سوري الى بلدهم بشكل طوعي
عمان: المفاوضات بين طهران وواشنطن اختتمت بتقدم جيد
ايران تعلن الاتفاق مع امريكا على مبادئ لصفقة نووية جديدة
سماحة السيد الخامنئي (دام ظله) ردا على ترامب: الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها
حزب العمال الكردستاني يعلن نهاية المرحلة الأولى من قرار تسليم سلاح الـ (PPK)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك