انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف


بدأت في جنيف بسويسرا جولة ثالثة من المفاوضات الثلاثية بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، في ظل ترقب دولي لفرص إحراز تقدم ملموس نحو حل سلمي.

وتستأنف المفاوضات حول الأزمة الأوكرانية جولتها الثالثة في فندق "كونتيننتال" بمدينة جنيف بمشاركة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وتركز هذه الجولة على بحث سبل تخفيف التصعيد ومعالجة القضايا الأمنية والإنسانية، وسط آمال بتقريب وجهات النظر وفتح مسار عملي نحو تسوية مستدامة.

ووصلت الوفود المشاركة لبدء المحادثات، بعد استعدادات مكثفة. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ظل على تواصل مستمر مع الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، وزوّدهم بتوجيهات تفصيلية قبل المغادرة.

من جانبه، أشار أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف، إلى الاتفاق على جدول أعمال مشترك، مؤكدا جاهزية الفريق الأوكراني للعمل البناء والتركيز على القضايا الأمنية والإنسانية بهدف التقدم نحو سلام عادل ودائم

