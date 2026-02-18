الصفحة الدولية

السودان: مبادرة من أجل هدنة إنسانية عاجلة مع مطلع شهر رمضان


وجهت قوى مدنية وسياسية سودانية مذكرة عاجلة إلى قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، دعت فيها إلى إعلان هدنة إنسانية فورية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تتضمن هذه المبادرة وقفا كاملا للعمليات القتالية، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية دون عوائق.

ونصت المذكرة على:

هدنة إنسانية فورية وشاملة تبدأ مع مطلع الشهر الفضيل، تشمل وقفاً كاملاً للقتال، وحماية المدنيين والمرافق الحيوية، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمكين المنظمات الإغاثية من أداء مهامها.

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين المدنيين لدى الطرفين.

الشروع العاجل في ترتيبات تبادل الأسرى تحت إشراف دولي يضمن احترام القانون الإنساني.

وضع آليات واضحة للتنفيذ والمراقبة لمنع أي استغلال عسكري للهدنة وضمان الالتزام بها.

نأمل استجابة مسؤولة من طرفي النزاع ودعماً واسعاً لهذه المبادرة، حقناً للدماء وإنقاذاً للسودان وشعبه.

الموقعون (أبرز القوى):

حزب الأمة القومي، التجمع الاتحادي، المؤتمر السوداني، المؤتمر الشعبي، حزب البعث القومي، التحالف الوطني السوداني، الأحزاب الناصرية والوحدوية، تنسيقية المهنيين، تنسيقيات لجان المقاومة (تحالف صمود)، وعدد من الأحزاب والقوى المدنية الأخرى.

كما أكدت الوثيقة ضرورة وضع آليات واضحة ورصينة لتنفيذ الهدنة ومراقبة الالتزام بها، لمنع أي استغلال عسكري للوقفات الإنسانية، مشددة على أن هذه المبادرة تنبع من تفاقم المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني بعد أكثر من ألف يوم من الحرب، والتي دفعت بالفئات الأكثر ضعفا، وعلى رأسهم النساء والأطفال وكبار السن، إلى أوضاع إنسانية بالغة الخطورة تستدعي تدخلا عاجلا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جنيف: بدء الجلسة الثانية من مفاوضات الجولة الثالثة للتسوية في أوكرانيا
السودان: مبادرة من أجل هدنة إنسانية عاجلة مع مطلع شهر رمضان
واشنطن تهدد: سنعود لإجراء التجارب النووية مثل روسيا والصين
الرئيس الإيراني: لا نسعى لسلاح نووي ومستعدون لأي تحقق.. ولن نتخلى عن الصناعة السلمية
سماحة السيد الخامنئي يصف فرض نتائج مسبقة على أي تفاوض بـ"السلوك غير المنطقي"
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية
وزير الداخلية التركي يعلن عن عودة أكثر من 1.3 مليون سوري الى بلدهم بشكل طوعي
عمان: المفاوضات بين طهران وواشنطن اختتمت بتقدم جيد
ايران تعلن الاتفاق مع امريكا على مبادئ لصفقة نووية جديدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك