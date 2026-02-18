السودان: مبادرة من أجل هدنة إنسانية عاجلة مع مطلع شهر رمضان

وجهت قوى مدنية وسياسية سودانية مذكرة عاجلة إلى قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، دعت فيها إلى إعلان هدنة إنسانية فورية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تتضمن هذه المبادرة وقفا كاملا للعمليات القتالية، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية دون عوائق.

ونصت المذكرة على:

هدنة إنسانية فورية وشاملة تبدأ مع مطلع الشهر الفضيل، تشمل وقفاً كاملاً للقتال، وحماية المدنيين والمرافق الحيوية، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمكين المنظمات الإغاثية من أداء مهامها.

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين المدنيين لدى الطرفين.

الشروع العاجل في ترتيبات تبادل الأسرى تحت إشراف دولي يضمن احترام القانون الإنساني.

وضع آليات واضحة للتنفيذ والمراقبة لمنع أي استغلال عسكري للهدنة وضمان الالتزام بها.

نأمل استجابة مسؤولة من طرفي النزاع ودعماً واسعاً لهذه المبادرة، حقناً للدماء وإنقاذاً للسودان وشعبه.

الموقعون (أبرز القوى):

حزب الأمة القومي، التجمع الاتحادي، المؤتمر السوداني، المؤتمر الشعبي، حزب البعث القومي، التحالف الوطني السوداني، الأحزاب الناصرية والوحدوية، تنسيقية المهنيين، تنسيقيات لجان المقاومة (تحالف صمود)، وعدد من الأحزاب والقوى المدنية الأخرى.

كما أكدت الوثيقة ضرورة وضع آليات واضحة ورصينة لتنفيذ الهدنة ومراقبة الالتزام بها، لمنع أي استغلال عسكري للوقفات الإنسانية، مشددة على أن هذه المبادرة تنبع من تفاقم المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني بعد أكثر من ألف يوم من الحرب، والتي دفعت بالفئات الأكثر ضعفا، وعلى رأسهم النساء والأطفال وكبار السن، إلى أوضاع إنسانية بالغة الخطورة تستدعي تدخلا عاجلا.