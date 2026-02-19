روسيا: التصعيد ضد إيران لعب بالنار

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ثقته بأن الدول العربية لا تريد تصعيدا جديدا للوضع حول إيران، محذرا من أن أي خطوة في هذا الاتجاه تعتبر "لعبا بالنار"، حيث ذكر لافروف بحسب العربية "أتابع عن كثب ردود الفعل على ما يحدث في المنطقة – ردود فعل الدول العربية وممالك الخليج. لا أحد يريد تصعيدا جديدا. الجميع يدرك أن هذا لعب بالنار".

كما لفت وزير الخارجية الروسي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يصر بنشاط كبير على اتخاذ إجراءات جذرية ضد إيران، مما يقوض حقوقها المشروعة القائمة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى".

كما حذر لافروف من أن "هذه الاستفزازات قد تقوض الاتجاه الإيجابي الذي نشهده في السنوات الأخيرة، حيث تقيم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علاقات مع جمهورية إيران الإسلامية"، مشددا على أن "المرحلة الأساسية هنا كانت تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران".

فيما كشف وزير الخارجية الروسي أن "الإشارات التي ترسلها الدول العربية إلى واشنطن تدعو بوضوح إلى ضبط النفس والبحث عن اتفاقات لا تنتقص، من ناحية، من الحقوق المشروعة لإيران، وتضمن، من ناحية أخرى، لا سيما من خلال أنشطة التحقق، أن إيران لديها برامج سلمية حصراً في مجال تخصيب اليورانيوم".