جنيف: إحراز تقدم في عملية وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال مفاوضات جنيف

أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر بأن المسؤولين العسكريين في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قد أحرزوا "تقدما تدريجيا ولكنه هام" في تحديد كيفية عمل وقف إطلاق النار، فقد نقلت CNN عن المصدر أن التقدم المحرز تم في "وضع اللمسات الأخيرة على الشروط والتوضيحات الرئيسية التي ستساعد في وضع الأساس لاتفاقيات مستقبلية".

وتحدث المصدر عن وجود تفاؤل حذر بشأن الشق العسكري من المفاوضات.

وأضاف أن أحد الأهداف الرئيسية في هذا المجال هو "التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن الشروط الأساسية التي ستستخدم في المفاوضات السياسية، مثل الشروط العملية لوقف إطلاق النار وما يعتبر انتهاكا له".

وتابعت CNN: "بحسب المصدر، لقد تم إحراز تقدم في هذا المجال".

يذكر أن مدينة جنيف السويسرية استضافت يومي 17 و18 فبراير مفاوضات حول تسوية النزاع في أوكرانيا، شاركت فيها وفود روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. وفي ختام المفاوضات أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد في وقت قريب، دون أن يكشف عن أي تفاصيل.