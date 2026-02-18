وزير النفط الإيراني: اتفاقية استيراد الغاز الروسي تقترب من الحسم

أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء ( 18 شباط 2026 )، توقيع الوثيقة النهائية للدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية.

وأكد نجاد خلال مؤتمر صحفي، أن "أبرز ما تحقق في هذه الدورة، الانتقال من مرحلة التفاهم إلى مرحلة التنفيذ، وأن إجتماعات فرق العمل المتخصصة أسفرت عن إعداد الوثيقة النهائية والتفاهمات المصاحبة لها"، مشيراً إلى أن "اللجنة المشتركة تشكل مساراً عملياً للاستفادة من القدرات الواسعة المتاحة لتعزيز التعاون، ولا سيما في المجال الاقتصادي".

وأضاف أن "النتائج التي تم التوصل إليها تمثل إنجازاً ملحوظاً في ظل الظروف الدولية الراهنة"، مشيداً بـ"التعاون البنّاء والمتابعة الحثيثة من الجانب الروسي، ولا سيما وزير الطاقة الروسي، في تذليل العقبات واستكمال التفاهمات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأشار إلى أن "افاق التعاون بين البلدين واسعة وتشمل قطاعات الطاقة وتطوير حقول النفط والغاز، إضافة إلى المجالات المالية والمصرفية، والنقل، والزراعة، والتعليم، والمعايير الفنية وغيرها"، لافتاً إلى أن "هناك فرصاً كبيرة لمشاريع استراتيجية تخدم المصالح الوطنية للبلدين".

وفيما يتعلق باستيراد الغاز من روسيا، أوضح نجاد أن "المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبقَّ سوى بند أو بندين لاستكمال التفاهمات"، معرباً عن أمله في "عقد اجتماعات مركزة قريباً لإنهائها تمهيداً لتوقيع العقد النهائي".

وأختتم وزير النفط الإيراني تصريحاته، بالتأكيد على أن "إنتاج الغاز المحلي شهد زيادة ملحوظة منذ بداية عمل الحكومة الحالية، حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد في حقل بارس الجنوبي المشترك بلغ 730 مليون متر مكعب يومياً، وهو مستوى غير مسبوق"، مشدداً على أن "اختلال التوازن في شبكة الاستهلاك ما زال قائماً، ما يجعل خيار استيراد الغاز من روسيا مطروحاً لتلبية الاحتياجات الداخلية وضمان استقرار الإمدادات".