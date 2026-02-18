عاجل : مكتب السيد السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
الصفحة الدولية

وزير النفط الإيراني: اتفاقية استيراد الغاز الروسي تقترب من الحسم


أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء ( 18 شباط 2026 )، توقيع الوثيقة النهائية للدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية.

وأكد نجاد خلال مؤتمر صحفي، أن "أبرز ما تحقق في هذه الدورة، الانتقال من مرحلة التفاهم إلى مرحلة التنفيذ، وأن إجتماعات فرق العمل المتخصصة أسفرت عن إعداد الوثيقة النهائية والتفاهمات المصاحبة لها"، مشيراً إلى أن "اللجنة المشتركة تشكل مساراً عملياً للاستفادة من القدرات الواسعة المتاحة لتعزيز التعاون، ولا سيما في المجال الاقتصادي".

وأضاف أن "النتائج التي تم التوصل إليها تمثل إنجازاً ملحوظاً في ظل الظروف الدولية الراهنة"، مشيداً بـ"التعاون البنّاء والمتابعة الحثيثة من الجانب الروسي، ولا سيما وزير الطاقة الروسي، في تذليل العقبات واستكمال التفاهمات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأشار إلى أن "افاق التعاون بين البلدين واسعة وتشمل قطاعات الطاقة وتطوير حقول النفط والغاز، إضافة إلى المجالات المالية والمصرفية، والنقل، والزراعة، والتعليم، والمعايير الفنية وغيرها"، لافتاً إلى أن "هناك فرصاً كبيرة لمشاريع استراتيجية تخدم المصالح الوطنية للبلدين".

وفيما يتعلق باستيراد الغاز من روسيا، أوضح نجاد أن "المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبقَّ سوى بند أو بندين لاستكمال التفاهمات"، معرباً عن أمله في "عقد اجتماعات مركزة قريباً لإنهائها تمهيداً لتوقيع العقد النهائي".

وأختتم وزير النفط الإيراني تصريحاته، بالتأكيد على أن "إنتاج الغاز المحلي شهد زيادة ملحوظة منذ بداية عمل الحكومة الحالية، حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد في حقل بارس الجنوبي المشترك بلغ 730 مليون متر مكعب يومياً، وهو مستوى غير مسبوق"، مشدداً على أن "اختلال التوازن في شبكة الاستهلاك ما زال قائماً، ما يجعل خيار استيراد الغاز من روسيا مطروحاً لتلبية الاحتياجات الداخلية وضمان استقرار الإمدادات".

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
