إيران وروسيا تُجريان تدريبات بحرية مشتركة في بحر عمان وشمال المحيط الهندي


أعلنت قيادات الجيش الإيراني، اليوم الاربعاء ( 18 شباط 2026 )، إنطلاق تدريب بحري "مشترك" مع القوات البحرية الروسية يوم غدٍ الخميس في بحر عمان وشمال المحيط الهندي.

وذكرت وكالة هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيراني، أن المدمرة الروسية المزودة بالهليكوبتر "ستوييسكي" رست في المنطقة الأولى للجيش الإيراني في بندر عباس للمشاركة في هذه التدريبات البحرية المشتركة.

وأوضحت أن هذا التدريب البحري يُعد سنويًا ويأتي في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تجمعًا غير مسبوق للقوات الأمريكية، وسط استمرار احتمالات شن هجوم عسكري أمريكي على إيران.

كما أشار الجيش الإيراني سابقًا إلى مشاركة القوات البحرية الصينية في تدريبات أمنية تحت مسمى "حزام الأمان البحري"، ما يعكس التوجه الإيراني لتعزيز التعاون العسكري البحري مع القوى الإقليمية والدولية لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وتهدف هذه التدريبات إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون البحري بين القوات المشاركة، وتعزيز الأمن الملاحي في المياه الدولية، فضلا عن اختبار قدرات الردع والتعامل مع التهديدات البحرية، بما في ذلك حماية السفن التجارية ومكافحة الإرهاب البحري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات الإيرانية لتعزيز التعاون العسكري متعدد الأطراف في المنطقة، وسط تزايد التوترات الدولية حول برنامج إيران النووي وتوسيع نفوذها الإقليمي.

