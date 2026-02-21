الصفحة الدولية

الرئيس الإيراني: لن ننحني أمام الضغوط الدولية والانتصار سيكون لشعبنا


قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت ( 21 شباط 2026 )، إن الحكومة ستواصل جهودها لدعم النخب الرياضية وتجاوز التحديات الداخلية والخارجية، مشدداً على أن إيران لن تحني رأسها أمام الضغوط الدولية، وذلك خلال مراسم تكريم أبطال الألعاب البارالمبية.

وأضاف بزشكيان في كلمته خلال الحفل ، إن "إرادة أبطال البارالمبيك تمثل نموذجاً حياً لتجاوز القيود والصعوبات، معتبراً أن الرياضيين الذين يتخطون كل العوائق للوصول إلى منصات التتويج هم "تجسيد حي للثقة بالنفس ومصدر إلهام للمجتمع بأسره".

وأوضح: "صمودكم في مواجهة التحديات درس كبير لنا جميعًا، لنتعلم أن لا شيء يمكنه أن يمنع تحليق الروح الإنسانية العالية"، مؤكداً اعتزازه بما وصفه بـ"فخر وصمود الأبطال الإيرانيين".

وشدد الرئيس الإيراني على "التزام الحكومة الكامل بتوفير البيئة المناسبة لحركة قوية ومستدامة للرياضيين، ومعالجة أوجه القصور الموجودة، قائلاً إن السلطة التنفيذية، رغم ما تواجهه من ضغوط وصعوبات دولية، ستبذل كل ما في وسعها لخدمة إيران".

وفي سياق متصل، أشار بزشكيان إلى أن "من واجب الدولة العمل على "ترميم الجراح التي أصابت جسد المجتمع"، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد".

