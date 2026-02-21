إيران تعلن تصنيف القوات "البحرية والجوية" الأوروبية كمنظمات إرهابية

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، إدراج القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلافاً للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، صنفت حرس الثورة الإسلامية كمنظمة إرهابية".

وأضاف البيان أن "الحكومة الإيرانية، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل والمادة 7 من قانون "الإجراء المتبادل ضد إعلان الولايات المتحدة لحرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية" المصادق عليه عام 2019، والذي ينص على أن "جميع الدول التي تتبع أو تدعم بأي شكل من الأشكال قرار الولايات المتحدة بإعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية تخضع للمعاملة بالمثل"، تعتبر القوات البحرية والجوية الأوروبية مشمولة بهذا القانون وأحكامه، بما في ذلك المادة 4، وبالتالي تُصنَّف وتُعلن كمنظمات إرهابية".