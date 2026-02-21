عراقجی ونظيره القطري يتبادلان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجی اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعرضا خلاله آخر التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على المستجدات في المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وامريكا.

واستعرض الجانبان خلال هذا الاتصال آخر المستجدات في المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكدا على ضرورة استمرار المشاورات والتعاون لتيسير وتعزيز مسار الدبلوماسية في إطار التعاون الإقليمي.