إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين


أعلن مسؤولون في وزارة الحرب الأمريكية، عن إجلاء مئات الجنود من قاعدة "العديد" الجوية في قطر، ضمن سلسلة إجراءات احترازية تتخذها واشنطن تحسبا لرد إيراني محتمل على ضربها.

وأفاد المسؤولون بأن "عمليات الإجلاء شملت أيضا مجمع القواعد الأمريكية في البحرين الذي يضم الأسطول الخامس، بهدف تقليل الخسائر البشرية المحتملة في حال شنت إيران هجوما صاروخيا بطائرات مسيرة على هذه المنشآت".

وتأتي هذه التحركات بعد رسالة إيرانية إلى الأمم المتحدة، حذرت فيها من أن أي هجوم على طهران سيجعل "جميع قواعد ومنشآت وأصول القوات المعادية في المنطقة أهدافاً مشروعة"، محملة الولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي عواقب غير متوقعة وغير خاضعة للسيطرة".

ويوجد حاليا نحو 30 إلى 40 ألف جندي أمريكي موزعين على 13 قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، من بينها قاعدة "العديد" التي تعد أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، وتستوعب آلاف الجنود وطائرات الشبح والمقاتلات المتطورة.

وكان مسؤول كبير في البنتاغون قد حذر هذا الأسبوع من أن القوات الأمريكية قد تواجه مخاطر أكبر إذا كانت الولايات المتحدة، هي من يبدأ هذه الجولة من الضربات، وليس إسرائيل.

وبالتزامن مع عمليات الإجلاء، يعمل البنتاغون على نشر المزيد من بطاريات الدفاع الجوي في المنطقة لحماية القواعد الأمريكية، في ظل توقعات بأن أي صراع مع إيران قد يكون أطول من المواجهة المحدودة التي استمرت 12 يوما في حزيران الماضي.

وقالت كاثرين طومسون من معهد "كاتو"، المسؤولة السياسية السابقة في البنتاغون: "يبدو هذا وكأنه تمركز لصراع أطول بكثير"، مشيرة إلى أن البنتاغون يتوقع "ردا إيرانيا قد يشكل خطرا كبيرا على القواعد الأمريكية في المنطقة".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
