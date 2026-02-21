الصفحة الدولية

ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت ( 21 شباط 2026 )، قراره رفع الرسوم الجمركية العالمية.

وقال ترامب في تصريح صحفي  : "قررت رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%".

وامس الجمعة ( 20 شباط 2026 )، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية، معرباً عن رفضه للقرار ومؤكداً امتلاكه خيارات بديلة.

وقال ترامب في تصريح صحفي، إنه "يشعر بالخجل من بعض أعضاء المحكمة"، معتبراً أن "المحكمة تأثرت بالمصالح الأجنبية وأن الدول الأخرى سعيدة للغاية لكنها لن تفرح كثيراً".

وأكد أن قرار المحكمة "لا يقيد قدرة الرئيس على فرض رسوم مستقبلاً، بل يمنحه "صلاحيات أقوى"، واصفاً القرار بأنه "فظيع للغاية".

وأشار إلى امتلاك إدارته "خيارات بديلة" بعد قرار المحكمة، مبيناً أنهم سيلجأون إلى "بدائل أخرى عن الرسوم التي رفضتها المحكمة"، مؤكداً: "يحق لي قطع جميع العلاقات التجارية مع أي دولة".

وأوضح أن المحكمة "لم تلغِ الرسوم الجمركية كلها، بل ألغت استخداماً محدداً بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية"، لافتاً إلى أنه سيوقع على فرض "رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% إضافة إلى الرسوم العادية"، مؤكداً وجود "العديد من القوانين الفيدرالية الأخرى التي تخول الرئيس فرض رسوم جمركية".

