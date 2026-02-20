الصفحة الدولية

الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 7 آلاف عسكري أوكراني خلال أسبوع


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 7 آلاف عسكري، نتيجة العلميات العسكرية على مختلف محاور القتال.

وأضافت الدفاع الروسية، في تقريرها الأسبوعي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أنه خلال الفترة من 14 إلى 20 فبراير/شباط الجاري شنت القوات الروسية غارات جوية واسعة النطاق، استهدفت مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق الطاقة والوقود، ومستودعات للصواريخ والمدفعية، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رغم قرار المحكمة العليا.. ترامب: الرسوم الجمركية ستبقى
زيلينسكي .. امريكا تطالب اوكرانيا بالتخلي عن دونباس
الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 7 آلاف عسكري أوكراني خلال أسبوع
عراقجي: مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال أيام
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية "مخز"
روسيا تؤكد دعم مسار التفاوض واحترام حقوق إيران المشروعة
صفعة جديدة لترامب ... المحكمة العليا في امريكا تبطل التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها
بروكسل: فشل في التوصل إلى اتفاق حول حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: ترامب يريد علاقات جيدة مع روسيا
نيجيريا: جماعة مسلحة تقتل 33 شخصا في هجمات متزامنة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك