الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 7 آلاف عسكري أوكراني خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 7 آلاف عسكري، نتيجة العلميات العسكرية على مختلف محاور القتال.
وأضافت الدفاع الروسية، في تقريرها الأسبوعي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أنه خلال الفترة من 14 إلى 20 فبراير/شباط الجاري شنت القوات الروسية غارات جوية واسعة النطاق، استهدفت مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق الطاقة والوقود، ومستودعات للصواريخ والمدفعية، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية".
