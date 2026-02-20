الصفحة الدولية

نيجيريا: جماعة مسلحة تقتل 33 شخصا في هجمات متزامنة


 أفادت الشرطة النيجيرية بأن 33 شخصا على الأقل قتلوا جراء هجمات متزامنة شنها مسلحون إسلامويون على منطقة شمال غربي البلاد، حيث ذكر بشير عثمان المتحدث باسم الشرطة في بيان في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس إن الهجوم وقع أمس الأول الأربعاء في منطقة بيو في ولاية كيبي.

وأضاف أن المسلحين عبروا من ولاية سوكوتو، التي تسيطر جماعة لاكوراوا المسلحة على أجزاء منها. كما لفت إلى أن "التحقيقات الأولية تؤكد أن مسلحي لاكوراوا دخلوا المنطقة لسرقة الماشية"، وأضاف أنه تم نشر أفراد الأمن لاستعادة الهدوء والنظام.

وتنشط جماعة لاكوراوا في أنحاء من شمال غربي نيجيريا، خاصة في شمال غربي ولاية سوكوتو، وتعرف بسرقتها للماشية ومداهمة القرى وخطف السكان مقابل فدية.

