الصفحة الدولية

السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق يون على خلفية قضية "الأحكام العرفية"


أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس السابق يون سوك يول على خلفية فرضه الأحكام العرفية عام 2024.

وقال القاضي جي غوي يون من محكمة سيئول المركزية :"نحكم على يون بالسجن مدى الحياة" لإدانته بقيادة تمرد.

وأوضح القاضي ،أن إعلان الأحكام العرفية وما تلاها من أنشطة عسكرية وشرطية ألحق ضررا بالغا بالحياد السياسي للجيش والشرطة، وأدى إلى تراجع المكانة السياسية والمصداقية الدولية لكوريا الجنوبية.

كما حكمت المحكمة على كيم يونغ هيون وزير الدفاع السابق بالسجن لمدة 30 عاما، وعلى القائد السابق للاستخبارات العسكرية نوه سانغ-وون بالسجن 18 عاما، وعلى المفوض العام السابق للوكالة الوطنية للشرطة جو جي هو بالسجن 12 عاماً.

وقضى الحكم أيضا بالسجن ثلاث سنوات بحق القائد السابق لحرس الجمعية الوطنية في شرطة سيئول موك هيون-تيه، و10 سنوات بحق مفوض شرطة سيئول السابق كيم بونغ-سيك".

وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت في أبريل/نيسان من العام الماضي على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية العام 2024، وهو الإجراء الذي فجر أسوأ أزمة سياسية في البلاد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق يون على خلفية قضية "الأحكام العرفية"
مناورات روسيا والصين البحرية مع إيران تعقد خطط واشنطن
الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده للسيطرة على مضيق هرمز
روسيا: التصعيد ضد إيران لعب بالنار
جنيف: إحراز تقدم في عملية وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال مفاوضات جنيف
تأجيل ثان لمحاكمة مادورو في نيويورك بسبب "عقبات لوجستية"
وزير النفط الإيراني: اتفاقية استيراد الغاز الروسي تقترب من الحسم
إيران وروسيا تُجريان تدريبات بحرية مشتركة في بحر عمان وشمال المحيط الهندي
جنيف: بدء الجلسة الثانية من مفاوضات الجولة الثالثة للتسوية في أوكرانيا
السودان: مبادرة من أجل هدنة إنسانية عاجلة مع مطلع شهر رمضان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك