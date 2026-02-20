رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: ترامب يريد علاقات جيدة مع روسيا

أعلن رئيس الغرفة التجارية الأمريكية ومديرها التنفيذي في روسيا روبرت إيدجي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد علاقات جيدة مع روسيا، فقد ذكر إيدجي في المنتدى الدولي خلال أسبوع الأعمال الروسي، الذي استضافته روسيا للصناعيين ورجال الأعمال: "كنت مؤخرا في الولايات المتحدة، في واشنطن. والخبر السار هو أنني تحدثت مع أشخاص يعملون كمستشارين في البيت الأبيض، وترامب يريد بالفعل علاقات طيبة مع روسيا، ويرغب في اتفاقية للسلام".

وأضاف أنه "بطبيعة الحال، عندما وصل ترامب إلى السلطة اعتقد أن الأمر سيكون أسهل بكثير بعد جولات عديدة من الاجتماعات في الكرملين. وأنا أعتقد أنه يدرك الآن أن الأمر ليس بهذه البساطة، ولكنه يريده".

فيما جدد الرئيس الأمريكي أمس تأكيده على أن علاقاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "جيدة جدا"، وذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام" الذي عقد في العاصمة واشنطن. كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لا تزال مهتمة باستئناف التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة.