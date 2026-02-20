بروكسل: فشل في التوصل إلى اتفاق حول حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

أفادت "رويترز"، نقلا عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، بأن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد لم يتمكنوا اليوم الجمعة من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الـ 20 على روسيا، إذ جاء في تقرير الوكالة: "لم ينجح مبعوثو الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على الحزمة العشرين من العقوبات الموجهة ضد روسيا".

ولفتت التقارير إلى أن هؤلاء الممثلين قد يعقدون اجتماعا إضافيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواصلة مناقشة تدابير العقوبات، وذلك تحضيرا للاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

بالمقابل، مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على روسيا لمدة عام آخر على خلفية الأزمة الأوكرانية، وفقا لأمر تنفيذي نشر في السجل الفيدرالي الأمريكي.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قد صرح، في حديث لصحيفة إزفستيا، إن خسائر دول الاتحاد الأوروبي الإجمالية بسبب العقوبات ضد روسيا تتراوح بين 1.5 تريليون وتريليوني يورو.

وفي ذات الصدد، كشفت وكالة "بلومبرغ"، أن مقترح المفوضية الأوروبية إدراج حظر شامل على خدمات النقل البحري للنفط الروسي، ضمن حزمة العقوبات الـ20 ضد موسكو، أثار انقسامات حادة بين دول الاتحاد الأوروبي.