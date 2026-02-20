الصفحة الدولية

صفعة جديدة لترامب ... المحكمة العليا في امريكا تبطل التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها


قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بعدم قانونية التعريفات الجمركية العالمية التي كان قد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أنها لا تستند إلى أساس قانوني صحيح بموجب الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للرئيس.

وجاء في قرار المحكمة أن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على واردات من عدة دول استند إلى تفسير موسّع لصلاحيات الطوارئ التجارية، وهو ما رأت المحكمة أنه يتجاوز حدود السلطة التنفيذية التي حددها الكونغرس.

وأكدت أن تنظيم التجارة الخارجية وفرض الرسوم الجمركية يقعان في جوهرهما ضمن صلاحيات السلطة التشريعية، ما لم يمنح الكونغرس تفويضاً واضحاً ومحدداً للرئيس.

وكان ترامب قد فرض خلال فترة رئاسته رسوماً جمركية على واردات من شركاء تجاريين رئيسيين، مبرراً الخطوة بحماية الأمن القومي والصناعات الأميركية. وأثارت تلك الإجراءات جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً، وأدت إلى توترات تجارية وإجراءات انتقامية من بعض الدول المتضررة.

ورفعت شركات وجهات تجارية دعاوى قضائية للطعن في قانونية هذه الرسوم، معتبرة أنها ألحقت أضراراً بالاقتصاد الأميركي ورفعت تكاليف الاستيراد والتصنيع.

من المتوقع أن يفتح الحكم الباب أمام مراجعة أو إلغاء الرسوم التي لا تزال سارية، كما قد يمهد الطريق لمطالبات باسترداد مبالغ دُفعت بموجب تلك التعريفات. ويرى خبراء قانونيون أن القرار يعيد رسم حدود استخدام السلطة التنفيذية في الملفات التجارية، ويعزز دور الكونغرس في رسم السياسات الجمركية مستقبلاً.

ويُنتظر أن تصدر ردود فعل سياسية واقتصادية واسعة خلال الساعات المقبلة، في ظل حساسية ملف التجارة وتأثيره المباشر على الأسواق العالمية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عراقجي: مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال أيام
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية "مخز"
روسيا تؤكد دعم مسار التفاوض واحترام حقوق إيران المشروعة
صفعة جديدة لترامب ... المحكمة العليا في امريكا تبطل التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها
بروكسل: فشل في التوصل إلى اتفاق حول حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: ترامب يريد علاقات جيدة مع روسيا
نيجيريا: جماعة مسلحة تقتل 33 شخصا في هجمات متزامنة
إيران: قادرون على إغراق حاملة الطائرات الأميركية
السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق يون على خلفية قضية "الأحكام العرفية"
مناورات روسيا والصين البحرية مع إيران تعقد خطط واشنطن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك