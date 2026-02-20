ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية "مخز"

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، فيما وصفه بالـ "مخزي".

وقال ترامب في تصريحات صحفية، انه "لدي خطة بديلة بعد قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية". وتابع، ان "قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية مخز".

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، حكمًا ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المحكمة إنها "أصدرت حكمًا ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون اتحادي مخصص لحالات الطوارئ".