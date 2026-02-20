عراقجي: مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال أيام

أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة ( 20 شباط 2026 )، إن طهران ستكون مستعدة لتقديم مسوَدة اتفاق للولايات المتحدة خلال أيام، بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بعمل عسكري.

وقال عراقجي في تصريح صحفي، أن "الخطوة التالية بالنسبة إلي هي تقديم مسودة لاتفاق ممكن التوصل إليه إلى نظرائي في الولايات المتحدة".

وأضاف: "أعتقد أنها ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة أيام، وبعد المصادقة النهائية من رؤسائي، سيتم تسليمها لستيف ويتكوف".

والخميس قال ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن إيران في غضون 10 أيام تقريبا، محذرا في الوقت ذاته من تبعات "سيئة" إذا تعذر إبرام اتفاق مع طهران.

وشدد ترامب في كلمة ألقاها أمام "مجلس السلام"، على موقفه تجاه الملف النووي الإيراني، قائلا: "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وجاءت التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.

وركزت الجولة الأخيرة من المناقشات على برنامج إيران النووي، في ظل مساع أمريكية مستمرة منذ سنوات لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.