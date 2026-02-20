روسيا تؤكد دعم مسار التفاوض واحترام حقوق إيران المشروعة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي الوضع الراهن المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، في محادثة هاتفية اليوم.

وجاء الاتصال في ضوء نتائج الاتصالات غير المباشرة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح البيان المنشور على القناة الرسمية للوزارة في تطبيق تليغرام أن "وزيري الخارجية تبادلا الآراء حول الوضع الحالي المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك ما أسفرت عنه الاتصالات غير المباشرة الأمريكية-الإيرانية التي عقدت في جنيف".

وجدد الجانب الروسي دعمه لمسار المفاوضات الهادف إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية عادلة، مع احترام الحقوق المشروعة لإيران، وذلك تماشيا مع مبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية