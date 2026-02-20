الصفحة الدولية

رغم قرار المحكمة العليا.. ترامب: الرسوم الجمركية ستبقى


علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة ( 20 شباط 2026 )، على قرار المحكمة العليا بشأن التعريفات الجمركية، معرباً عن رفضه للقرار ومؤكداً امتلاكه بدائل وخيارات أخرى.

وقال ترامب في تصريح صحفي تعليقا على قرار المحكمة العليا بشأن التعريفات الجمركية "أشعر بالخجل من بعض أعضاء المحكمة". وأضاف أن "المحكمة تأثرت بالمصالح الأجنبية"، مبيناً أن "الدول الأخرى سعيدة للغاية لكنها لن تفرح كثيرا".

وأكد ترامب أن "قرار المحكمة العليا لا يقيد قدرة الرئيس على فرض رسوم مستقبلا، مشدداً على أن قرار المحكمة العليا اليوم يمنح الرئيس صلاحيات أقوى".

ووصف "قرار المحكمة العليا حول الرسوم الجمركية بأنه فظيع للغاية".

وأشار إلى أن "لديهم خيارات بديلة بعد قرار المحكمة العليا بخصوص الرسوم الجمركية"، لافتاً إلى "أنهم سيستخدمون الآن بدائل أخرى عن الرسوم الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا".

وتابع: "يحق لي قطع جميع العلاقات التجارية مع أي دولة"، مؤكداً "مجدداً أن قرار المحكمة العليا لا يقيد قدرة الرئيس على فرض رسوم مستقبلا".

وأكد: "سأسلك الآن طريقا مختلفا بعد قرار المحكمة العليا ربما هو الطريق الذي كان ينبغي أن أسلكه منذ البداية"، لافتاً إلى انه "أقوى من خيار الرسوم الجمركية".

وبين أن "المحكمة لم تلغ الرسوم الجمركية كلها بل ألغت استخداما محددا بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية".

ونوه إلى أنه "سيوقع اليوم على فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% إضافة إلى الرسوم الجمركية العادية المفروضة حاليا"، مبيناً أن "هناك العديد من القوانين الفيدرالية الأخرى تخول الرئيس فرض رسوم جمركية".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
