رغم قرار المحكمة العليا.. ترامب: الرسوم الجمركية ستبقى

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة ( 20 شباط 2026 )، على قرار المحكمة العليا بشأن التعريفات الجمركية، معرباً عن رفضه للقرار ومؤكداً امتلاكه بدائل وخيارات أخرى.

وقال ترامب في تصريح صحفي تعليقا على قرار المحكمة العليا بشأن التعريفات الجمركية "أشعر بالخجل من بعض أعضاء المحكمة". وأضاف أن "المحكمة تأثرت بالمصالح الأجنبية"، مبيناً أن "الدول الأخرى سعيدة للغاية لكنها لن تفرح كثيرا".

وأكد ترامب أن "قرار المحكمة العليا لا يقيد قدرة الرئيس على فرض رسوم مستقبلا، مشدداً على أن قرار المحكمة العليا اليوم يمنح الرئيس صلاحيات أقوى".

ووصف "قرار المحكمة العليا حول الرسوم الجمركية بأنه فظيع للغاية".

وأشار إلى أن "لديهم خيارات بديلة بعد قرار المحكمة العليا بخصوص الرسوم الجمركية"، لافتاً إلى "أنهم سيستخدمون الآن بدائل أخرى عن الرسوم الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا".

وتابع: "يحق لي قطع جميع العلاقات التجارية مع أي دولة"، مؤكداً "مجدداً أن قرار المحكمة العليا لا يقيد قدرة الرئيس على فرض رسوم مستقبلا".

وأكد: "سأسلك الآن طريقا مختلفا بعد قرار المحكمة العليا ربما هو الطريق الذي كان ينبغي أن أسلكه منذ البداية"، لافتاً إلى انه "أقوى من خيار الرسوم الجمركية".

وبين أن "المحكمة لم تلغ الرسوم الجمركية كلها بل ألغت استخداما محددا بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية".

ونوه إلى أنه "سيوقع اليوم على فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% إضافة إلى الرسوم الجمركية العادية المفروضة حاليا"، مبيناً أن "هناك العديد من القوانين الفيدرالية الأخرى تخول الرئيس فرض رسوم جمركية".