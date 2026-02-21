الصفحة الدولية

الهند والبرازيل توقعان اتفاقا حول المعادن النادرة


أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي توقيع اتفاق بشأن المعادن النادرة والعناصر الأرضية الحيوية، عقب محادثات مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في نيودلهي، إذ يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجال المعادن الاستراتيجية المستخدمة في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية والهواتف الذكية، حيث تمتلك البرازيل ثاني أكبر احتياطيات عالمية منها، وسط سعي الهند لتنويع مصادرها وتقليل اعتمادها على الصين.

ويأتي التوقيع في سياق تجاوز حجم التجارة الثنائية 15 مليار دولار العام الماضي، مع التركيز على تعزيز سلاسل التوريد المتينة، وسط نقاشات حول التحديات الاقتصادية العالمية وتعرفات الولايات المتحدة.

كما ذكر مودي إن هذا الاتفاق "خطوة رئيسية نحو بناء سلاسل إمداد تتصف بالمرونة". كذلك شدد مودي على أن "البرازيل هي الشريك التجاري الرئيسي للهند في أميركا الجنوبية"، مضيفا "نحن ملتزمون زيادة حجم تجارتنا الثنائية الى ما يفوق عشرين مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة".

بالمقابل، أكد لولا أن "زيادة الاستثمارات والتعاون حول الطاقات المتجددة والمعادن النادرة هما في صلب الاتفاق الرائد الذي وقعناه اليوم".

لكن لم تعلن تفاصيل الاتفاق. فيما وصل لولا الى نيودلهي الأربعاء، يرافقه اثنا عشر وزيرا ووفد كبير يضم رؤساء مجالس إدارات أكبر الشركات البرازيلية. 

