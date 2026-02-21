بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية، ترامب يفرض رسوما جديدة على جميع الدول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع دول العالم، معلنا في الوقت نفسه إنهاء بعض الإجراءات الجمركية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية العالمية واسعة النطاق التي فرضها، حيث ذكر ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن أنني وقعت للتو -من المكتب البيضوي- على فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع ‌البلدان، والتي ستدخل حيز التنفيذ ‌على ‌الفور تقريبا".

وفي أمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأمريكي أن إدارته ستنهي بعض الإجراءات الجمركية، في ظل إلغاء المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.

كما ذُكر في الأمر التنفيذي أنه "في ضوء الأحداث الأخيرة، فإن الرسوم الإضافية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الصادرة بموجب أوامر تنفيذية سابقة، لن تكون سارية المفعول، ولن يتم تحصيلها في أقرب وقت ممكن".

كما أوضح الأمر التنفيذي أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% سيدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير/شباط الجاري ولمدة 150 يوما.