عراقجي يرد على ادعاءات ترامب.. تحدثوا بالأدلة

أكد وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، في ردّ مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن من يشكك في صحة بياناتنا يجب أن يتحدث بالأدلة.

وكتب عراقجي في حسابه الشخصي على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: "في سبيل الوفاء بالتزامنا تجاه شعبنا بالشفافية الكاملة، نشرت حكومة إيران سابقاً قائمة شاملة بجميع الـ3117 ضحية للعمليات الإرهابية الأخيرة، بما في ذلك نحو 200 من عناصر قوات الأمن".

وأكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إذا كان أحداً يشكك في صحة بياناتنا، فمن فضلكم تحدثوا بالأدلة".