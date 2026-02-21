الصفحة الدولية

حسب وسائل اعلام تركية .. أوجلان يطلب عقد مؤتمر صحفي من سجنه في إمرالي


اعلنت عضو وفد حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكردي / بيرفين بولدان/ ان الزعيم الكردي عبد الله أوجلان تقدم بطلب لعقد مؤتمر صحفي من سجنه في جزيرة إمرالي بتركيا.

ونقلت وسائل اعلام تركية عن بولدان قولها إن أوجلان أكد خلال لقائه بالوفدخلال زيارته في سجنه أن عقد مؤتمر صحفي يأتي ضمن حقوقه القانونية، معربة عن أملها في أن تتم تلبية هذا الطلب قريبا.

واشارت بولدان الى أن الزيارة تناولت كذلك الأوضاع الصحية والمعيشية لأوجلان في السجن، إضافة إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعملية الحل السياسي والترتيبات القانونية للمسلحين الراغبين في تسليم أنفسهم.

وأضافت أن أوجلان يتمتع بصحة جيدة ويظهر تركيزا واضحا ورغبة في مواصلة دعم المسار السياسي.

وأشارت إلى أنه رفض مقترحا يقضي بالرد على أسئلة مكتوبة من الصحفيين عبر وسطاء، مؤكدا رغبته في إجراء مقابلة مباشرة أو مؤتمر صحفي مع ممثلين عن وسائل الإعلام.

وقالت بولدان إن حزبها سيتابع هذا الملف مع الجهات المعنية، رغم عدم ورود أية تطورات رسمية بشأن السماح بعقد المؤتمر حتى الآن، مشددة على ضرورة توسيع قنوات التواصل مع أوجلان لضمان استمرارية العملية السياسية .

