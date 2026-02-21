الصفحة الدولية

موقع امريكي يكشف عن خسائر بملايين الدولارات اذا ما حصل عدوان امريكي على ايران


كشف موقع بوليتيكو الامريكي ان الجيش الامريكي يتكبد خسائر بملايين الدولارات اذا ما حصل عدوان امريكي على ايران 

وقال الموقع عن مسؤول أمريكي قوله، إن جميع القوات العسكرية ستكون متمركزة في المنطقة بحلول منتصف مارس/آذار، .

وبشأن الكلفة، قال بوليتيكو إن البيت الأبيض لم يرد على طلب للتعليق حول الضربات أو التباين في الإنفاق، لكنه أشار إلى أن الكلفة ستكون باهظة، ناقلا عن برايان كلارك، الضابط السابق في البحرية والخبير في العمليات البحرية، قوله إن تكلفة إرسال عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات الاستطلاع وحدها من المرجح أن تصل إلى “عشرات الملايين بالفعل”.

وأضاف كلارك، بحسب التقرير، أن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جيرالد آر فورد” وسفنها الثلاث المرافقة تستعد لتجاوز فترة خدمتها المعتادة البالغة سبعة أشهر في البحر، محذرا من أن تمديد خدمتها وخدمة سفن أخرى سيكلف “عشرات الملايين الإضافية”.

وأوضح بوليتيكو أن ذلك يعني وجود 17 سفينة حربية أمريكية في المنطقة، وهو رقم كبير من إجمالي السفن الحربية الأمريكية المنتشرة حول العالم والبالغ عددها نحو 68 سفينة، وفقا للمعهد البحري الأمريكي، لافتة إلى أنه كان هناك نحو 14 سفينة في منطقة البحر الكاريبي قبل عملية القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

وفيما تواصل واشنطن الدفع بقوة نحو “حشد ناري” كبير، أشارت بوليتيكو إلى أن البنتاغون يرفض التعليق ولا يكشف أرقاما مالية للعمليات الجارية، لكن محللين قدروا أن كلفة تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول بلغت ما بين 350 و370 مليون دولار.

وبحسب التقديرات التي نقلها التقرير عن إيلين مكوسكر، مراقبة حسابات البنتاغون السابقة والتي تعمل حاليا في معهد أمريكان إنتربرايز، فإن المحرك الرئيسي لهذه الكلفة هو حركة القوات البحرية وتشغيلها، بما في ذلك السفن التي جرى تحويل مسارها أو إرسالها بشكل عاجل، مع كون النفقات تتولد بالدرجة الأساس من الوقود ووقت العبور وعمليات الطاقم ونقل السفن لمسافات أبعد أو بسرعة أكبر من المخطط لها.

ونقل بوليتيكو أيضا أن تكلفة صيانة ونشر مجموعة حاملات الطائرات الضاربة عادة ما تبلغ نحو مليار دولار سنويا، وهو ما يعني أن الكلفة قد تتراكم إذا بقيت حاملتا الطائرات في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” الموجودة حاليا في خليج عمان تم سحبها الشهر الماضي من مهمة انتشار في المحيط الهادئ.

ونقل التقرير عن إريك رافين، وكيل وزارة البحرية خلال إدارة بايدن، قوله إن الولايات المتحدة تملك قدرة هائلة على إعادة نشر قواتها حول العالم لكن ذلك “له تكاليف”، مضيفا أن عمليات النشر المطولة قد تؤثر على الجاهزية، إذ تحتاج الوحدات إلى وقت للإصلاح وإعادة التجهيز بعد انتهاء المهمة.

ولفت بوليتيكو إلى أن الكونغرس قد لا يتدخل في الوقت الراهن، إذ لن يدلي المشرعون برأيهم حتى الأسبوع المقبل بشأن منع ترامب من شن ضربات جوية على إيران دون موافقة الكونغرس، مع إعلان النائبين رو خانا وتوماس ماسي سعيهما لفرض التصويت عند عودة مجلس النواب من عطلته، رغم أن الإجراء لا يتوقع أن يحظى بدعم كاف للمضي قدما.

ونقل بوليتيكو عن ماسي قوله إن الدستور يشترط تصويت الكونغرس، مذكرا بأن هجمات أفغانستان والعراق سبقتها تصويتات، فيما “العالم كله يراقب نشر القوات العسكرية الأمريكية لحظة بلحظة”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عراقجی ونظيره القطري يتبادلان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية
حسب وسائل اعلام تركية .. أوجلان يطلب عقد مؤتمر صحفي من سجنه في إمرالي
انقسام في إدارة ترامب حول "شن هجوم على إيران"
عراقجي يرد على ادعاءات ترامب.. تحدثوا بالأدلة
إيران تعلن تصنيف القوات "البحرية والجوية" الأوروبية كمنظمات إرهابية
موقع امريكي يكشف عن خسائر بملايين الدولارات اذا ما حصل عدوان امريكي على ايران
إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين
الرئيس الإيراني: لن ننحني أمام الضغوط الدولية والانتصار سيكون لشعبنا
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%
الهند والبرازيل توقعان اتفاقا حول المعادن النادرة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك