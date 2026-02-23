الصفحة الدولية

الجيش الهندي يعلن مقتل 3 مشتبه بهم بالتمرد في اشتباكات مسلحة بكشمير


قتلت القوات الهندية 3 مشتبه بهم بالتمرد باشتباكات مسلحة وقعت خلال اليومين الماضيين في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، في إطار عمليات أمنية متواصلة ضد الجماعات المسلحة بالمنطقة، حيث أعلن الجيش الهندي أن ثلاثة مقاتلين يشتبه بانتمائهم لجماعات مسلحة متمركزة في باكستان قتلوا في مواجهات منفصلة مع القوات النظامية في منطقتي بَسَنتغَر في أودهامبور وكشتوار الجبلية.

في أودهامبور، استهدفت القوات مخبأ داخل كهف طبيعي في منطقة غابات جَوْفار – بَسَنتغَر، حيث جرى تفجير المدخل بعد حصار مطوّل، ما أدى إلى مقتل اثنين من المسلحين، أحدهما قيادي ميداني يدعى "معاوي" يحمل هوية باكستانية، وفق مصادر أمنية هندية.

أما المشتبه به الثالث فقتل في اشتباك منفصل بمناطق مرتفعة في كِشتوار، خلال عملية تمشيط لتعقب مجموعة مسلحة تم رصدها في الأحراج الجبلية خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أوسع وصفتها نيودلهي بأنها "ضربات استباقية" ضد بنية الجماعات المسلحة في جنوب وشرق جامو وكشمير، في وقت تتهم فيه الهند تنظيمات مثل "جيش محمد" و"لشكر طيبة" باستخدام التضاريس الجبلية والحدودية لإطلاق هجمات متفرقة على القوات الأمنية.

