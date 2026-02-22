غرينلاند ترفض عرض ترامب لإرسال سفينة مستشفى عائم

رفض رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، اليوم الأحد ( 22 شباط 2026 )، مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال سفينة مستشفى عائم إلى الجزيرة، قائلاً: "لا، شكراً".

وكان ترامب أعلن أمس السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه ينسق مع المبعوث الخاص لغرينلاند، حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، لإرسال مستشفى عائم لتقديم الرعاية الطبية للمرضى في غرينلاند، بعد إجلاء عاجل لأحد أفراد طاقم غواصة أمريكية كان بحاجة إلى علاج.

وجاء موقف غرينلاند بعد زيارة ملك الدنمارك فريدريك للجزيرة الأسبوع الماضي لتعزيز الوحدة الإقليمية، في ظل توترات على خلفية ضغوط أمريكية لشراء غرينلاند، ومحادثات عُقدت مؤخرًا بين غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة لحل الأزمة.