عراقجي: الحشد العسكري لن يخيفنا وصواريخنا تصل للقواعد الأميركية

اعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاحد، ان الحشد العسكري لن يخيف بلاده، مشيرا الى صواريخ بلاده تصل الى القواعد الأميركية.

وقال عراقجي لسي بي إس ان "الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة إذا أرادت واشنطن معالجة مخاوفها بشأن سلمية برنامجنا النووي"، مشيرا الى انه "لا حاجة للحشد العسكري الأمريكي وهذا لن يخيفنا ولا نزال نعمل على مقترح الاتفاق".

وأضاف "نعمل على جوانب الاتفاق ومسودته وعلى إجراء لقاء مع الجانب الأمريكي الخميس المقبل في جنيف"، موضحا ان "التوصل لاتفاق مع واشنطن في المتناول وهناك جوانب قد تكون أفضل من اتفاق 2015".

وذكر "اننا نناقش حاليا المسألة النووية فقط ومن حقنا تخصيب اليورانيوم وأن تكون لنا طاقة سلمية"، لافتا الى انه "يمكن التوصل لحل بشأن التخصيب وتبادلنا مع الجانب الأمريكي مقترحاتنا بهذا الشأن".

وذكر "اننا طورنا تكنولوجيا التخصيب بأنفسنا وهي تمثل مصدر فخر لنا ولا يمكننا التخلي عنها"، لافتا الى ان "صواريخنا كانت قادرة على ضرب أهداف في إسرائيل التي طلبت وقف إطلاق النار بشكل غير مشروط".

وأشار الى "اننا في موقف قوي للدفاع عن النفس مثل ما فعلنا في الحرب السابقة"، مؤكدا "سيكون لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا في حال تعرضنا لهجوم أمريكي".

وبين ان "صواريخنا لا يمكن أن تضرب الأراضي الأمريكية لكننا سنضرب القواعد".