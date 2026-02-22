عراقجي يرد على ترامب: تتساءلون لماذا لا نستسلم؟..

رد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، على الرئيس الامريكي، حول تساؤله عن سبب عدم استسلام ايران، قائلا: لأننا إيرانييون

ورد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، على الرئيس الامريكي، حول تساؤله عن سبب عدم استسلام ايران، رغم الضغوط الامريكية والحشد العسكري للضغط على ايران من اجل ابرام اتفاق بشروط امريكية.

وقال: تتساءلون لماذا لا نستسلم؟ لأننا ايرانييون.

وكان مبعوث ترامب، استيف ويتكوف قال خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن ترامب يضغط على الجانب الإيراني خلال المحادثات النووية، مشيرا الى ان ترامب متعجب من عدم استسلام الايرانيين تحت الضغوط ومن وجود القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط."

وكان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي نوه اليوم الأحد إلى إجراء الوفد الإيراني لقاءاً مع الجانب الأميركي الخميس المقبل في جنيف، مشددا على أن التوصل لاتفاق مع واشنطن في المتناول ومؤكداً أن هناك جوانب قد تكون أفضل من اتفاق 2015.

كما أكّد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الأحد ، أن "المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران باتت مقررة الآن في جنيف هذا الخميس، مع توجّه إيجابي لبذل جهد إضافي نحو استكمال وضع اللمسات النهائية على الاتفاق".