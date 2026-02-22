باكستان تشنّ ضربات قوية في أفغانستان

أعلنت باكستان الأحد أنها شنت ضربات على مجموعات مسلحة على الحدود مع أفغانستان حيث أفادت السلطات بوقوع عشرات القتلى والجرحى، من بينهم أطفال، حيث تعتبرهذه الضربات هي الأعنف منذ الاشتباكات التي وقعت بين البلدين المتجاورين في تشرين الأول والتي أسفرت عن مقتل العشرات.

كما أوضحت باكستان إن هذه الضربات هي رد على "الهجمات الانتحارية الأخيرة" التي تعرضت لها بما فيها هجوم على مسجد في إسلام اباد مطلع شباط، إذ ذكر بيان صادر عن وزارة الإعلام أن باكستان "شنّت عمليات استهداف انتقائية قائمة على معلومات استخباراتية لسبعة معسكرات ومخابئ إرهابية تابعة لحركة طالبان الباكستانية". وجاء في البيان الذي نشره وزير الإعلام عطا الله طرار على منصة إكس، أن باكستان استهدفت أيضا فرعا لداعش الإرهابي.