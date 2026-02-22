عضو بمجلس الشورى الإيراني: إذا ارتكبت واشنطن أي خطأ فستتلقى الرد بأقل من 10 دقائق  

حذر عضو مجلس الشورى الإيراني وزير الخارجية الأسبق منوتشر متكى من أن أي "خطوة خاطئة" أمريكية ستواجه برد إيراني "في أقل من 10 دقائق". وأرجع تردد واشنطن في خوض حرب لإيران إلى فشل تجارب سابقة.

جاء ذلك في ظل توتر إقليمي مع استمرار الحشود العسكرية الأمريكية في الخليج وجمود المفاوضات غير المباشرة. وتناقش تقارير استعداد قوات أمريكية لضربات محتملة، بينما يؤكد مصدر دفاعي مطلع لـRT أن الهدف من الحشد هو "ابتزاز إيران ودول المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن واشنطن تماطل "لكسب الوقت" لزيادة الضغط العسكري والسياسي، لكن إيران تدرك ذلك ولن تمنحها وقتاً طويلاً. كما أكد أن طهران لن تدخل مفاوضات طويمة غير مجدية إذا كانت آفاق رفع العقوبات ضعيفة، وأن أي حرب ستواجه برد "واسع وغير محدود" ضد مصالح أمريكا وإسرائيل.