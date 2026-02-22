ضابط الاستخبارات الأميركي ريتر : يمكن لإيران إرسال حاملة الطائرات لقاع المحيط !!

حذر ضابط الاستخبارات الاميركي ومفتش الأسلحة السابق للأمم المتحدة سكوت ريتر، من أنّ حاملة الطائرات الأميركية النووية (يو إس إس أبراهام لينكولن) مثل “البطة الجالسة” يمكن لإيران إرسالها إلى قاع المحيط.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات أخرى لجنرالات ومسؤولين أمريكان، حذروا فيها من ما وصفوها بالمقامرة الغير محسوبة النتائج، مستندين في ذلك الى التصلب الإيراني في المفاوضات، وان ذلك يشير الى امتلاك الإيرانيون أسلحة فتاكة غير معلنة قد تمكنهم من إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على الإنسحاب وإعلان الهزيمة في وقت قصير.