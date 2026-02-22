المبعوث الرئاسي الأمريكي يكشف عن خط ترامب الأحمر وسبب دهشته من إيران

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف أن "الخط الأحمر" لواشنطن في المفاوضات مع إيران هو أن تتخلى طهران عن تخصيب اليورانيوم، حيث ذكر ويتكوف في مقابلة مع لارا ترامب على قناة "فوكس نيوز": "قبل أن نذهب إلى هناك (للتفاوض مع إيران)، أعطاني الرئيس دونالد ترامب أنا وجاريد كوشنر تعليمات، وحدد خطوطا حمراء، لا تخصيب، يجب علينا مصادرة جميع المواد (اليورانيوم المخصب)"، إذ زعم أن طهران ستمتلك كمية كافية من اليورانيوم المخصب للمستوى اللازم لصنع قنبلة نووية بعد أسبوع.

وأضاف ويتكوف أن الرئيس الأمريكي مندهش من عدم رغبة إيران في الاستسلام رغم الضغوط، ومن وجود القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.

كذلك أكد ويتكوف أنه التقى نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي بتوجيه من الرئيس ترامب. مشيرا إلى أن "بهلوي رجل قوي ويهتم ببلده لكن الأمر يتعلق بسياسة الرئيس ترامب وليس بسياسات بهلوي".

فيما جرت مفاوضات بين طهران وواشنطن يوم الثلاثاء الماضي بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف. وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي ويتكوف.