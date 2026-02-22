الرئاسة الإيرانية: وزيرا الخارجية والدفاع قدما إحاطة حول آخر التطورات

استمعت الحكومة الإيرانية اليوم الأحد، الى تقرير من وزير الخارجية حول آخر الاتصالات والمشاورات في ما يتعلق بالمفاوضات النووية، بالاضافة الى تقرير من وزير الدفاع حول آخر مستجدات الانتشار العسكري للعدو في المنطقة.

وأفادت الرئاسة الإيرانية أن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة قدّم، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، تقريراً مفصلاً حول آخر مستجدات الانتشار العسكري للخصوم، مؤكداً الرصد المستمر للتحركات الإقليمية والدولية، وجاهزية القوات المسلحة الإيرانية الكاملة على مختلف المستويات العملياتية.

وفي الشق الدبلوماسي، استعرض وزير الخارجية حصيلة الاتصالات والمشاورات الجارية مع الأطراف المعنية بالمفاوضات، مشدداً على مواصلة نهج دبلوماسي نشط يضع المصالح الوطنية في صلب أولوياته.

كما استعرض وزير النفط نتائج انعقاد اللجنة المشتركة التاسعة عشرة بين إيران وروسيا، مع التأكيد على توسيع التعاون في الطاقة والترانزيت والاستثمار.

كما ناقشت الحكومة تنفيذ آلاف المشاريع في قطاعي المياه والكهرباء، وتوسيع قدرات الإنتاج والصيانة استعداداً للصيف المقبل.

ويعكس اجتماع الحكومة تأكيداً مزدوجاً على الجاهزية الدفاعية في مواجهة التحديات، وتسريع مشاريع البنية التحتية الحيوية لضمان الاستقرار الاقتصادي والخدمي في البلاد.